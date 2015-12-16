Вашингтон, 16 декабря, 2015, 05:29 — ИА Регнум. Претендент на пост президента США от Демократической партии, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон 15 декабря представила свой краткий план по борьбе с терроризмом, и в частности, с террористической группировкой «Исламское государство», передаёт агентство Reuters.

xinhuanet.com Хиллари Клинтон — претендент на пост президента США от Демократической партии, экс-госсекретарь

Клинтон напомнила о недавней стрельбе в калифорнийском городе Сан-Бернардино, где исламистами были убиты 14 человек, и подчеркнула, что власти США должны быть готовы к новым возможным терактам.

В частности, по её мнению, необходимо разработать программное обеспечение, позволяющее выявлять потенциальных экстремистов и радикально настроенных личностей в социальных сетях. Для этой работы, считает Клинтон, властям следует привлечь к сотрудничеству специалистов Силиконовой долины.

Бывшая первая леди предлагает ужесточить законодательство США, регулирующее владение оружием и его оборот на территории страны, а также запретить продажу штурмового вооружения.

Что касается борьбы с террористической группировкой «Исламское государство», Клинтон считает необходимым усилить авиаудары по позициям боевиков в Сирии и расширить зону нанесения таких ударов.

Как передавало ИА REGNUM, в начале декабря Хиллари заявила, что Соединённым Штатам «нужно отказаться от ложного выбора: бороться с Башаром Асадом или бороться с ИГ».

«Я думаю, можно сделать и то, и другое, прояснив ситуацию и пригласив к сотрудничеству Россию», — сказала Клинтон, отметив при этом, что на активную поддержку Вашингтон со стороны Москвы не рассчитывает, а речь идёт об уступках, учитывающих интересы США.

На предвыборных дебатах Демократической партии в Де-Мойне 15 декабря Клинтон отметила, что США не могут в одиночку бороться с «Исламским государством». «Это не может быть борьбой лишь одной Америки, хотя лидерство Америки очень важно», — заявила она.