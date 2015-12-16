Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2015, 04:55 — ИА Регнум. Председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт и председатель Совета безопасности ООН Саманта Пауэр направили письма 193 странам-членам организации, в которых проинформировали о начале выдвижения кандидатов на пост нового генерального секретаря ООН, передаёт Agence France-Presse.

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Отметим, что подобная практика применяется впервые. До последнего времени избрание генсеков организации входило в компетенцию пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Однако в сентябре этого года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой процесс избрания главы организации должен стать открытым.

Претендентам для участия в отборе необходимо будет представить своё резюме и изложить своё видение работы на посту генсекретаря ООН. Первые слушания кандидатов начнутся весной следующего года, а процедура отбора начнётся в конце июля.

Преемник действующего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна должен будет вступить в должность с 1 января 2017 года.