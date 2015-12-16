Вашингтон, 16 декабря, 2015, 03:49 — ИА Регнум. Россия в октябре этого года сократила объём своих вложений в казначейские облигации США на 7,1 млрд долларов, следует из данных Минфина США, обнародованных 15 декабря.

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Согласно информации американского ведомства, российский пакет облигаций снизился с 89,1 млрд долларов в сентябре этого года до 82 млрд долларов в октябре.

Таким образом, Россия сокращает объёмы своих вложений второй месяц подряд, после роста на протяжении полугода. Так, по данным Минфина США, российские вложения в ценные бумаги в апреле этого года составляли 66,5 млрд долларов, в мае — 70,6 млрд, в июне — 72 млрд, в июле — 82,1 млрд, в августе — 89,9 млрд.

Главным держателем ценных бумаг США на сегодняшний день остаётся Китай, вложения которого в октябре составили 1 трлн 254 млрд долларов. Второе место занимает Япония с объёмом вложений 1 трлн 149 млрд долларов.