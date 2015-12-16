Сиэтл, США, 16 декабря, 2015, 03:28 — ИА Регнум. Федеральный суд Сиэтла отклонил прошение адвокатов гражданина России Романа Селезнёва о снятии с него всех обвинений и закрытии дела на основании незаконного ареста их подзащитного. Рассмотрев обращение, суд счёл аргументы защиты неубедительными, передаёт 16 декабря телеканал RT.

rt.com Фемида.

Напомним, что на минувшей неделе адвокаты Селезнёва заявили, что их клиент, обвиняемый властями США в кибермошенничестве, был незаконно вывезен американскими спецслужбами из Мальдивской Республики. По утверждению юристов, это было сделано без санкции суда и нарушило законодательство Мальдив.

Защита пояснила, что по законам Мальдивской Республики Селезнёв должен был стать ответчиком в суде этой страны, а вывоз его за пределы республики является грубым нарушением.

Как сообщало ИА REGNUM, российский гражданин, арестованный на Мальдивах в июле 2014 года, обвиняется в общей сложности по 40 пунктам, среди которых взлом и кража данных о кредитных картах более 2 млн американцев и продажа данной информации. В соответствии с предъявленными обвинениями ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Российские власти расценили арест Селезнёва и выдачу его властями Мальдивской Республики как похищение и «очередной недружественный шаг Вашингтона». «Не в первый раз американская сторона, игнорируя двусторонний Договор 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, идёт на фактическое похищение российского гражданина», — заявили в МИД России.