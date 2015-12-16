Майами, США, 16 декабря, 2015, 03:10 — ИА Регнум. Спецслужбы аэропорта Майами обследуют самолёт Boeing 777 авиакомпании American Airlines, прибывший рейсом из США, передаёт издание Miami Herald.

newstalk.com Боинг 777

Как сообщили представители авиакомпании, на борту лайнера был обнаружен подозрительный предмет. 217 пассажиров и 14 членов экипажа были благополучно эвакуированы.

Сообщается, что самолёт был отвезён на безопасное расстояние аэропорта, в настоящее время его обследуют специалисты.

На работе аэровокзала Майами инцидент не отразился.