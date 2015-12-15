Киев, 16 декабря, 2015, 02:28 — ИА Регнум. Украинское руководство на данный момент не рассматривает вопрос о возможной смене руководителя правительства страны. Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, распространённом вечером 15 декабря пресс-службой украинского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

news-front.info Арсений Яценюк

«За год уходящий совместными усилиями президента, Верховной рады и правительства удалось остановить наступление агрессора. Возрожденные Вооружённые силы Украины получили надлежащее финансирование из государственного бюджета. Создана международная коалиция в поддержку Украины. В сложных переговорах с международными партнерами были достигнуты договоренности о реструктуризации внешнего долга государства», — говорится в опубликованном заявлении.

Сообщается, что «для принятия критически важных для украинского государства решений в четверг, 17 декабря, должно состояться внеочередное заседание Верховной рады Украины».

«Сейчас как никогда необходимы единство, взаимная поддержка и совместная дальнейшая работа президента, Верховной рады и правительства. Вопрос об изменении премьер-министра — не находится на повестке дня», — подчёркивается в заявлении.

Читайте также:

Парламент Украины может отправить Яценюка в отставку

Сотни митингующих требуют отставки Яценюка в Киеве

Яценюк: «Я за кресло не держусь»