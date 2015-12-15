Вашингтон, 16 декабря, 2015, 01:05 — ИА Регнум. США могут ввести новые санкции против Ирана, если сочтут действия Исламской Республики в ядерной сфере представляющими угрозу для безопасности. Об этом 15 декабря заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передаёт агентство Reuters.

Elliott Brown Музей-галерея правосудия в Ноттингеме. Англия

Эрнест напомнил, что ряд представителей Ирана, связанных с недавним запуском баллистической ракеты уже находятся под санкциями Вашингтона.

Если американские эксперты в области национальной безопасности сочтут, что новые санкции будут необходимы для противодействия этой активности Тегерана, то нельзя исключать и введения дополнительных мер, подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее 15 декабря комиссия экспертов ООН заявила, что запуск ракеты Ираном в октябре этого года был осуществлён с нарушениями резолюции Совета безопасности ООН 1929, которая предусматривает, что Иран не может участвовать в мероприятиях, связанных с баллистическими ракетами. Соответствующий доклад был направлен в комитет СБ ООН по санкциям в отношении Ирана.

Напомним, в октябре иранские СМИ со ссылкой на министра обороны Хоссейна Дегхана сообщило об успешном тестовом запуске ракеты дальнего действия Emad. По данным экспертной комиссии ООН, речь идёт о баллистической ракете, способной нести ядерный боезаряд.