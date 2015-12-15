Москва, 16 декабря, 2015, 00:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Потапов получил травму позвоночника во время акции против расширения зоны платных парковок, которая прошла 15 декабря на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщил коллега парламентария, депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин.

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По его словам, во время произошедшей давки депутата Потапова толкнули сотрудники полиции. «Он упал и повредил себе позвоночник», — сообщил Рашкин ТАСС.

Он подчеркнул, что Потапов прошел медицинское освидетельствование, зафиксировал полученные травмы и намерен обратиться с заявлением заявление об избиении в полицию. Рашкин также отметил, что инцидент попал в объективы нескольких видеокамер.

Чуть позднее Рашкин также сообщил, что обратился в Генпрокуратуру с требованием «провести проверку по всем фактам нарушений на встрече депутатов от КПРФ с избирателями». По его мнению, действия полиции нарушали Конституцию и российское законодательство, так как подобный формат мероприятия разрешается законом, и оснований для задержания участников встречи у полиции не было.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 декабря на Пушкинской площади во время встречи парламентариев с местными жителями по поводу расширения зоны платной парковки были задержаны 12 человек.

По разным оценкам, акция собрала от 1000 до 1500 человек. После того, как встреча переросла в несанкционированный митинг против платных парковок в спальных районах столицы, к месту прибыли бойцы ОМОН.

Напомним, что с 26 декабря в платную зону войдёт ещё 291 участок, в том числе в далеких от центра столицы районах Новогиреево, Коньково и Выхино. Стоимость одного часа стоянки в новой зоне составит 40 рублей.

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