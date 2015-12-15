Йошкар-Ола, 16 декабря, 2015, 00:21 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Сергей Мамаев обратился к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку высокопоставленных чиновников министерства образования Марий Эл и лично главу ведомства Галину Швецову на предмет нарушения закона «О противодействии коррупции» и наличия конфликта интересов, сообщает 7x7.

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Как отмечает Мамаев, «деятельность главы Марий Эл Леонида Маркелова и министра образования и науки Галины Швецовой по оптимизации (то есть бездумному разрушению) школ и сокращение фонда оплаты труда учителям, а также увеличение учебной и воспитательной нагрузки является геноцидом в отношении жителей республики и противоречит социальной политике в области образования президента РФ Владимира Путина».

Депутат Госдумы также ссылается на письмо Минобразования республики от 12 ноября текущего года, в котором говорится о предполагаемом в 2016 году сокращении фонда оплаты труда сотрудников школ и детских садов на 12%, полагая, что «по сути письмо является незаконным». Также Мамаев просит разобраться в причинах невыполнения министром образования и правительством Марий Эл майских указов президента по уровню зарплат бюджетников.

В качестве доказательства представитель КПРФ приводит данные Росстата от 10 декабря 2015 года, в которых указана средняя зарплата работников образования республики за январь-октябрь текущего года. Так, воспитатели детских садов получают 13,622 тыс. рублей или 57,9% от средней зарплаты по региону, школьные учителя — 17,439 тыс. рублей или 74,1%, педагоги вузов 20,531 или 87,2% от средней зарплаты по республике.

Согласно письму министерства образования и науки Марий Эл от 12.11.2015 года, предлагается снизить фонд оплаты труда в 2016 году с начислениями по отрасли «Образование» на 12% по сравнению с текущим годом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самыми активными участниками публичных слушаний по проекту бюджета Марий Эл на 2016 год стали сотрудники образовательных организаций республики. Девять обращений из 13 содержат призыв не сокращать фонд оплаты труда учителей. С указанной просьбой обратились коллективы школ, детских садов, а также депутаты Госсобрания и представители профсоюзных организаций работников образования и науки.

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