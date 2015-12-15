Ульяновск, 15 декабря, 2015, 23:59 — ИА Регнум. В честь 250-летия Николая Карамзинабудут выпущены юбилейная медаль, монета и марка. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, отметив, что 2016 год станет особенным не только для региона, но и для всей России.

Василий Тропинин. Портрет Николая Михайловича Карамзина. 1818

«Мы приближаемся к большой дате — 250-летию со дня рождения Николая Карамзина. 2016 год станет особенным не только для нашего региона, но и для всей России. В Ульяновской области разработана концепция празднования юбилея историка в 2016 году, сформирована программа основных мероприятий, который включает в себя проведение фестивалей, выставок, туристические маршруты, увековечение памяти, издание тематических книг. Более того, Ульяновская область инициировала выпуск юбилейной медали «250-летие Н.М. Карамзина», юбилейной почтовой марки и памятной монеты с изображением нашего прославленного земляка», — подчеркнул ульяновский губернатор.

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В рамках заседания всероссийского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 250-летия со дня рождения Николая Карамзина и.о. начальника отдела департамента госполитики в области средств массовой информации Минкомсвязи России Дмитрий Буневич отметил, что марка, посвящённая юбилею Николая Карамзина, выйдет в январе 2016 года.

«Её торжественное гашение пока запланировано только в Москве. Но если будет запрос от Ульяновской области, это будет справедливо, потому что коллекционеры есть и в Ульяновске, и для них принципиально важно, чтобы здесь прошло первое гашение марки. Также будет издан конверт. Будет полный пакет, подчёркивающий важность для государства этих событий, в том числе и в сфере связей», — подчеркнул представитель ведомства.

Участники мероприятия отметили актуальность наследия Николая Карамзина и на сегодняшний день. В своём выступлении заместитель вице-премьер — министр образования и науки Екатерина Уба процитировала учёного-литературоведа, академика РАН Дмитрия Лихачева: «Можно говорить не об одном Карамзине, а о нескольких Карамзиных, значение которых в равной степени высоко. Это Карамзин-писатель, Карамзин-реформатор русского языка, Карамзин-посол русской культуры в Европе».

По словам первого заместителя директора филиала ВГТРК «Культура» Игоря Пилиева, имя Николая Карамзина звучит в эфире телеканала практически ежедневно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, был подписан указ президента Российской Федерации «О праздновании 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина», правительством РФ утверждён план основных мероприятий, разработана программа юбилейных мероприятий на территории страны в 2016 году. Ульяновская область стала локомотивом подготовки к празднованию 250-летия Николая Карамзина на всероссийском уровне. На родине известного историографа и писателя в рамках празднования состоится более 500 мероприятий. Важными событиями станут Всероссийская Карамзинская ассамблея и День России, который получил название День государства Российского.

В рамках ассамблеи пройдут: Международный гуманитарный форум «Карамзин. Историк. Мыслитель. Патриот», Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские чтения», публичные лекции известных российских историков, учёных-карамзинистов, деятелей науки и культуры, презентация антологии «Поэтический венок Карамзину».

В 2016 году также планируется открыть после реконструкции здание Государственного архива Ульяновской области. Госархив получит имя Карамзина.