Симферополь, 15 декабря, 2015, 23:54 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности судокоманды буровой платформы «Таврида» в Чёрном море, а также защиты и охраны экономических интересов Российской Федерации, в район Одесского и Голицынского месторождений прибыл пограничный сторожевой корабль 2 ранга «Аметист» Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 декабря, в пресс-службе крымского Погрануправления.

sdelanounas.ru Пограничный сторожевой корабль «Аметист»

Ранее к самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида», ведущей добычу газа в Чёрном море, подошел корабль Госпогранслужбы Украины. Командир украинского корабля связался по радиостанции с СПБУ «Таврида» и потребовал предоставить информацию о составе экипажа и целях нахождения российской буровой установки в данном районе. Не получив ответа от экипажа буровой платформы, украинский корабль направился к объектам «Черноморнефтегаза», находящимся на Голицынском газоконденсатном месторождении, где, как рассказали пограничники, «осуществил их фото-видеосъемку».

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«Прибыв в район Одесского и Голицынского месторождений, ПСКР «Аметист» обнаружил рядом с СПБУ два военных корабля ВМС Украины. В целях обеспечения экономических и иных законных интересов РФ российский сторожевик осуществляет патрулирование данного района Черного моря», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Ранее «Черноморнефтегаз» переместил с Одесского газового месторождения поближе к Крыму две буровые платформы. Версии такого поступка были разные — от роста террористической угрозы со стороны Турции до переброски буровых к новому более перспективному месторождению.

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