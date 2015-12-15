Ульяновск, 15 декабря, 2015, 23:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области более 480 млн рублей будет направлено из регионального бюджет на социальную поддержку населения. Соответствующие изменения в региональную госпрограмму внесены по поручению губернатора Сергея Морозова и утверждены областным правительством.

Как сообщила начальник Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области Екатерина Сморода, около 146 млн рублей направят на соцподдержку ветеранов труда федерального значения, 134 млн рублей — ветеранов труда Ульяновской области, 41 млн — на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, порядка 23 млн рублей перечислят на поддержку педагогических работников, проживающих в сельской местности, 17,5 млн рублей — на оказание помощи многодетным семьям. Порядка 7 млн рублей будет направлено на оказание адресной материальной помощи жителям региона.

В результате внесённых изменений общая сумма государственной программы «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014 — 2018 годы» составит в 2015 году более 10 млрд рублей, из которых свыше 8 млрд рублей — средства областного бюджета и около 2 млн рублей — федерального.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, социальные статьи занимают в расходах бюджета Ульяновской области ведущее место.

Так, в 2016 году основные расходы бюджета будут направлены на социальные статьи: развитие образования — 9 млрд 313,3 млн рублей, здравоохранение — 7 млрд 837,4 млн рублей, социальная политика — 8 млрд 299,4 млн рублей, развитие культуры — 521,5 млн рублей, на программы в сфере развития физической культуры и спорта — 694,3 млн рублей.

На государственную поддержку отраслей экономики планируется направить 4 млрд 758,5 млн рублей.