Буэнос-Айрес, 15 декабря, 2015, 23:47 — ИА Регнум. Новый министр обороны Аргентины Хулио Мартинес «не в восторге» от четырех полярных буксиров, приобретенные прежним правительством за 10 миллионов долларов у России. Как сообщает La Nacion, будущее этих кораблей «туманно».

Simon Allardice Корабль-призрак

Год назад, еще будучи оппозиционным депутатом Парламента Хулио Мартинес выступал против этой сделки с Россией. Тогда он заявил: «Эти буксиры не годятся для многоцелевого использования, а также не имеют усиленного корпуса, позволяющего совершать плавание в районе Антарктиды. Скорость хода буксиров этого типа составляет 10 узлов, в то время как суда, плавающие в Южной Атлантике, имеют скорость 16−20 узлов. Кроме того, они не имеют вооружения и у них слишком большой расход топлива». Хулио Мартинес уверен, что буксиры, построенные в Польше в 1980—1990-х годах по заказам СССР и РФ, повысят оперативную маневренность аргентинского флота, но могут возникнуть проблемы с поставками запасных частей из-за архаичности судов, комментирует La Nacion. Отметим, что четыре буксира уже прибыли в Аргентину, а военные моряки дали им положительные оценки. Однако дальнейшая судьба этих судов, в силу жесткой позиции нового Министра обороны Аргентины, пока остается не понятной.

Однако, как заверил 15 декабря в интервью РИА «Новости» директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, угрозы для развития сотрудничества российской стороны с пришедшей к власти в Аргентине оппозицией нет. МИД РФ «поддерживает отношения со всеми политическими силами». И люди, пришедшие к власти в Аргентине, для российского внешнеполитического ведомства «тоже не незнакомцы». Знаком ли новый министр обороны Аргентины с А. Щетининым и разделяет ли он его непоколебимую уверенность, пока остаётся неизвестным. Во всяком случае, вовсе не уверенность МИД РФ принципиально решит судьбу данной военно-технической сделки.