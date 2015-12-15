Хельсинки, 15 декабря, 2015, 23:46 — ИА Регнум. Согласно последним статистическим данным, объем промышленного производства в Финляндии в октябре сократился на 0,8 процента по сравнению с прошлым годом. Этот показатель снижается уже на протяжении 30 месяцев. Валовая добавленная стоимость промышленности с 2007 года сократилась на 11 млрд евро. Из них 7 млрд потеряла электронная промышленность, 2 млрд — металлургия и 1,7 млрд евро — лесная промышленность. Об этом пишет сегодня, 15 декабря, финское издание The Helsinki Times.

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Почти все проблемы Финляндии вызваны сложной ситуацией в промышленности, убежден Матти Похола, профессор экономики Школа бизнеса Университета Аалто. В Банке Финляндии отмечают, что условия для восстановления экспортных отраслей не такие благоприятные, как в начале 1990-х годов, когда экономику из рецессии «вытянули» рост в мировой торговле и бизнес компании Nokia.

Матти Похола предупреждает, что нет быстрого и простого средства для решения экономических проблем Финляндии. По его словам, случай Финляндии необычный, и невозможно делать какие-либо прогнозы, основанные на прошлом опыте. «Страны еврозоны уже проходили банковские кризисы, но проблемы Финляндии решить гораздо труднее», — считает эксперт. Необходимо диверсифицировать финскую промышленность с помощью инвестиций в исследования и совершенствование выпускаемой продукции, говорит Похола. Как отмечает финское издание, страна потеряла свою наиболее значительную экспортную продукцию: мобильные телефоны Nokia.

Напомним, что в октябре 2014 года бывший премьер-министр Финляндии (ныне министр финансов) Александер Стубб в интервью американскому телеканалу CNBC заявил о том, что в гибели двух крупнейших отраслей финской экономики виновата корпорация Apple. По его словам, «iPhone убил Nokia (последний завод компании в Финляндии закрылся в 2012 году — прим. ИА REGNUM), Ipad — финскую бумажную промышленность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Финляндии опубликовал прогноз, согласно которому в 2016 году рост финской экономики составит 0,7%, в 2017 — 1%. Эксперты с осторожностью оценивают перспективы финского экспорта. Внешняя торговля дает мало стимулов к росту экономики в ближайшие годы, говорится в сообщении Банка.