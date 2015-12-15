Москва, 15 декабря, 2015, 22:27 — ИА Регнум. В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Встреча, которая продолжалась более 3-х часов, проходила за закрытыми дверями, передают Вести.Ru.

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С американской стороны в переговорах также принимали участие заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, специальный помощник президента США по делам России Селеста Уолландер и посол США в России Джон Теффт. С российской стороны — помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

В ходе встречи Путин заявлял, что Москва и Вашингтон совместными усилиями «ищут развязки» в наиболее острых кризисах.

В то же время Керри подчеркнул, что РФ и США могут многого добиться вместе, поскольку переговоры в Вене по конфликту в Сирии «открывают целый ряд новых возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Госдепа Джон Керри утром 15 декабря провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По предварительным данным, центральными темами обсуждения стали кризис на Украине, ситуация в Сирии и перспективы объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

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