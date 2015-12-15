Москва, 15 декабря, 2015, 21:59 — ИА Регнум. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) создала комплекс технических средств, которые объединят в единую сеть каналы шифрованной документальной связи стран СНГ и России. Новая аппаратура базируется на отечественных процессорах «Эльбрус» и гарантирует высокий уровень защиты от утечек информации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в состав которой входит ОПК.

«Ростех»

В комплекс, разработанный в рамках опытно-конструкторской работы «Мост-СНГ» по заказу Федеральной службы охраны (ФСО), входят универсальные вычислительные машины, консоль оператора и специальное программное обеспечение. Техника позволяет достоверно и в гарантированные сроки передавать между государствами юридически значимую информацию и документы.

«Это первая в России разработка такого уровня для систем специальной связи, где задача импортозамещения решена на 100% на уровне «железа» и «софта», — прокомментировал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Александр Якунин. — В результате создана доверенная техника для построения систем связи государственного уровня. Она обеспечивает высокую степень информационной безопасности и может использоваться для передачи самых конфиденциальных сведений. Все технические средства абсолютно прозрачны с точки зрения конструкции и программного обеспечения. В них гарантированно отсутствуют незадекларированные возможности и закладки для негласного съема информации».

Проект, включая разработку ПО и вычислительного блока, реализовало одно из ведущих предприятий корпорации в области телеком-технологий — НИИ «Масштаб». Вычислительные машины базируются на российских платах МПУ-АТХ с использованием процессоров «Эльбрус» разработки Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука, также входящего в ОПК.

До конца 2017 года планируется разработать и запустить в серийное производство более 40 образцов доверенного телекоммуникационного оборудования, которое обеспечит высокую защищенность данных за счет использования отечественного ПО и российской компонентной базы.