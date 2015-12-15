Белград, 15 декабря, 2015, 21:45 — ИА Регнум. Руководство ЕС начало официальные переговоры с властями Сербии о присоединении страны к Европейскому союзу. Об открытии первых двух глав переговорного досье объявил министр иностранных дел председательствующего в ЕС Люксембурга Жан Ассельборн по итогам состоявшейся 14 декабря министерской конференции Сербии и Евросоюза.

Twitter (@SerbianPM) Участники министерской конференции Сербии и ЕС в Брюсселе

Консультации Белграда с Брюсселем будут начаты с главы 32, касающейся вопросов финансового контроля, а также последней, 35-й главы, озаглавленной как «другие вопросы», которая предусматривает урегулирование отношений с Косово.

Как заявил Ассельборн, открытие переговоров не было бы возможно без подписания в конце августа этого года «ключевых соглашений» между Белградом и Приштиной, которые, по его словам «не дались легко ни одной из сторон».

Следует отметить, что в середине октября директор Канцелярии по Косово и Метохии в Белграде Марко Джурич заявил, что сербская сторона не удовлетворена ходом исполнения этих договорённостей властями в Приштине. Заключение новых соглашений было встречено с недовольством албанскими радикалами в Косово, не допускающими уступок Белграду, что вылилось в акции протеста и массовые беспорядки, нападения на премьер-министра Косово Ису Мустафу и срывы заседаний парламента в Приштине, в том числе с применением слезоточивого газа.

В ноябре Конституционный суд Косово приостановил действие важнейшего из четырёх соглашений, которое предусматривает создание в крае сообщества муниципалитетов с сербским большинством населения, обладающего широкими полномочиями. Решение об этом было принято после обращения президента Косово Атифете Яхьяги, которая попросила провести оценку конституционности соглашения на фоне непрекращающихся протестов оппозиции.

Министр по делам европейкой интеграции Сербии Ядранка Йоксимович заявила 14 декабря, что Белград полностью готов к переговорам с ЕС. В то же время, подчеркнула она, сербские власти рассчитывают, что по 35-й главе «не будет выдвигаться каких-либо новых условий». «Глава 35 будет процессом, который будет идти параллельно с процессом переговоров. Это не является заменой диалога с Приштиной, но через эту главу мы будем следить, в какой мере мы реализовали определённые вещи», — сказала министр, подчеркнув при этом, что «если другая сторона будет блокировать диалог, это не повлияет на позицию Белграда».

Напомним, что в ходе встречи премьер-министра Сербии Александра Вучича и премьера Косово Исы Мустафы на неформальном ужине у главы дипломатии ЕС Федерики Могерини в сентябре сербская сторона была поставлена в известность о новых требованиях по проекту главы 35, которые вызвали определённый шок в Белграде. Вучич назвал предлагаемый документ «ещё худшим, чем формальное признание Косово». «Всё, чего им не удалось добиться ранее в прямом диалоге с Белградом, положено в этот проект», — сказал он. Власти Сербии тогда заявили, что рассчитывают на дальнейшее обсуждение документа и смягчение ряда его положений.

Как сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств-членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

19 апреля 2013 года в Брюсселе было подписано соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Согласно документу, власти Сербии признают действительность на всей территории Косово и Метохии полномочий и прав полиции Косово и его министерства внутренних дел, судебной и административной систем Приштины. Северные районы Косово, населённые сербами, были фактически переданы из-под юрисдикции Белграда во власть албанских властей Косово.

25 августа 2015 года в Брюсселе при посредничестве Федерики Могерини Белград и Приштина заключили четыре новых соглашения. Важнейшим из них стало согласование принципов создания Сообщества сербских муниципалитетов в Косово с широкими полномочиями. Была достигнута договорённость, что сообщество будет иметь своего президента, вице-президента, парламент, герб, флаг и самостоятельно принимать решения по вопросам здравоохранения, образования, городского и сельского планирования, экономического развития, а также сможет финансироваться из Сербии без налогов и таможенных пошлин. Кроме этого стороны урегулировали ряд вопросов в сфере энергетики и телекоммуникаций, а также договорились об использовании моста в городе Косовска-Митровица.

На минувшей неделе Александр Вучич заявил, что Белград рассчитывает полностью завершить свою работу по евроинтеграции до 2019 года, после чего останется дожидаться принятия окончательного решения ЕС о предоставлении Сербии полноправного членства. По мнению сербского премьера, уже в первой половине следующего года могут быть открыты также главы 23 и 24, касающиеся верховенства закона, правосудия и основных прав человека.