Санкт-Петербург, 15 декабря, 2015, 21:49 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с полицией задержали двоих жителей Петербурга, устроивших взрыв на площади Академика Климова 8 октября текущего года. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 декабря, в пресс-службе УФСБ, злоумышленники причастны к совершению и других тяжких преступлений с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ).

УФСБ по Петербургу и Ленобласти Задержание подозреваемых в организации взрыва в Петербурге

Напомним, в результате взрыва днем 8 октября на оживленной площади на пересечении Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта, вблизи стационарного поста ДПС, тяжело пострадала пожилая женщина, поднявшая с земли пакет, в котором находилась самодельная бомба. Кроме того, от осколков пострадало несколько проезжавших мимо машин. Движение в районе ЧП на несколько часов было остановлено.

Поначалу сама пострадавшая 66-летняя женщина оказалась в числе подозреваемых, однако после проведения обыска в ее квартире эта версия была исключена.

Как отмечают в пресс-службе УФСБ, задержанные также подозреваются в покушении на подрыв СВУ 5 марта 2015 года около поста ГИБДД на набережной Малой Невки, д. 7.

«В настоящее время в отношении задержанных проводятся следственные действия в рамках ранее возбужденного ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу уголовного дела», — говорится в сообщении УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 111, ч. 1 ст.222 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств).