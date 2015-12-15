Москва, 15 декабря, 2015, 21:14 — ИА Регнум. Если события первой половины 2014 года формально стали причиной, по которой США начали новую волну внешней агрессивной политики в отношении России, то второе полугодие 2015 года побудило Вашингтон несколько сдать свои позиции. По всей видимости, именно в этом кроется секрет участившихся контактов между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Джоном Керри.

Уличный актер

Накануне российское министерство и вовсе заявило, что визит американского госсекретаря организован по просьбе Вашингтона. Официальный представитель Белого Дома Джош Эрнест перед визитом Керри заявил, что глава американского внешнеполитического ведомства намерен призвать Россию к деэскалации конфликта с Турцией. По его словам, в Вашингтоне на сегодняшний день видят «проблеск надежды» в плане урегулирования ситуации. Как отметил Эрнест, урегулированию отношений между двумя странами должно способствовать участие России в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

В этот раз Керри прибыл в Москву 15 декабря, причём в рамках визита у американского госсекретаря была запланирована не только встреча со своим российским коллегой, но и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Этот факт вызвал большой интерес у аналитиков: всё-таки не каждый день президент одной из ведущих мировых держав встречается с главой внешнеполитического ведомства своих геополитических соперников. В последний раз такая встреча состоялась в середине мая 2015 года в Сочи — впервые после воссоединения Крыма с РФ.

Что касается Лаврова, то в последний раз он посещал с официальным визитом Белый Дом аж в 2011 году.

Так или иначе, встреча двух министров вызвала небывалый интерес и у СМИ. В ходе вступительной речи Сергея Лаврова, озвученной им в начале встречи с Джоном Керри, звучали достаточно дежурные нотки, но не обошлось и без колкостей. Например, российский министр вновь напомнил Вашингтону о том, что в Москве знают, кто правит украинским балом: «Безусловно, мы бы очень хотели продолжить разговор, начатый президентами, о том, как США готовы содействовать урегулированию украинского кризиса. Учитывая влияние США на Киев, это имело бы большое значение для Нормандского процесса».

Также, по его словам, само сирийское урегулирование требует от сторон внимания в свете договоренностей в Вене: «Безусловно, проблемы терроризма шире, чем просто сирийская тематика».

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Перед встречей с Путиным Лавров и Керри обсуждают ИГИЛ и Украину

Российский министр отметил, что у обеих сторон есть взаимно интересующие темы: «На днях закончилась международная встреча по Ливии, где ИГИЛ (ДАИШ) тоже пускает ростки. ИГИЛ (ДАИШ) активничает в Ираке, есть проявления терроризма в Йемене, в Афганистане. Рассчитываем, что мы сможем в комплексе рассмотреть эти вопросы. Хотелось бы также обменяться мнениями по палестино-израильскому урегулированию».

В свою очередь, Джон Керри сделал ряд реверансов в сторону позиции официальной Москвы. Так, он согласился с тем фактом, что на сегодня между странами существуют разногласия, но, несмотря на них, «мы показали, что можем сотрудничать»: «На обеих Венских встречах вы показали, что являетесь значимым партнёром. Также Россия внесла вклад в процесс, связанный с Иранской ядерной программой. Помимо этого, лично Лавров сопредседательствовал на Венских встречах. Надеюсь, мы сможем продолжить их в Нью-Йорке».

Также госсекретарь США согласился с повесткой дня, которую обозначил Сергей Лавров: «Думаю, этот визит предоставляет хорошую возможность достичь прогресса в названных направлениях. В ходе встречи президентов США и России в Нью-Йорке они дали понять, что хотят найти выход из кризисов в Сирии и на Украине. Они заявили, что нам необходимо встретиться для нахождения точек соприкосновения и с целью достижения прогресса».

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Пётр Искендеров считает, что в отношении встречи Лаврова и Керри есть целый комплекс факторов: «Все они связаны с изменением геополитической обстановки в районе Ближнего Востока, а также с изменением ситуации в руководстве Евросоюза. Очевидно, что фактором стали действия Турции на севере Ирака, что явно не соответствует интересу США, и здесь Турция проявляет себя как самостоятельный игрок в регионе, что американцам вовсе не импонирует, и отсюда стремление найти точки соприкосновения именно с Россией, особенно с учётом напряжения во взаимоотношениях между РФ и Турцией. Второй фактор — это успехи сирийской армии, которая установила контроль над Хомсом, над рядом стратегических военных объектов. США вынуждены больше учитывать интересы Башара Асада — как и интересы России, которая имеет к Асаду некоторое отношение».

Третьим фактором Искендеров считает «неожиданные сложности» в продлении санкций со стороны Евросоюза: «Конечно, пока что говорить об отмене санкций нельзя, но особая позиция, занятая Италией, нарушила график автоматического продления санкций, и это вынуждает США действовать более гибко и пытаться найти компромисс с Россией — в частности, обсудить не только ситуацию вокруг Сирии, но и ситуацию на Украине. В общем, эти факторы — жёсткая позиция России в сирийском урегулировании, действия Турции, носящие провокационный характер не только в отношении РФ, но и в отношении с США, а также — разногласия в Евросоюзе по поводу продления антироссийских санкций».

Помимо официальных встреч, в ходе своего второго за последние семь месяцев визита в Россию Керри уделил внимание и культурной программе. Так, после окончания встречи с Сергеем Лавровым госсекретарь США не стал далеко уходить от сталинской высотки МИДа, а отправился на Старый Арбат. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства США Уильям Стивенс на своей страничке в Twitter. «Керри нашел время сходить за подарками на Арбате», — написал Стивенс. Вместе с госсекретарем США на прогулку вышли его помощник Виктория Нуланд и посол США в России Джон Теффт. О том, какие покупки политик совершил на известной туристической пешеходной улице, американское ведомство решило умолчать, однако, по словам продавцов магазина, который посетил Керри, американский госсекретарь приобрел традиционный русский сувенир — матрешку в виде бабушки со спицами, три тряпичные куклы в национальных костюмах и два янтарных кольца.

«Он (Керри) долго осматривал наш ассортимент, выбрал матрешку в виде бабушки, — сообщил «РИА Новости» продавец. — Она состоит из 6 матрешек, которые вместе образуют семью. Такой набор стоит 8 тыс. рублей. Также ему понравились тряпичные куклы в русских национальных костюмах по 1,7 тыс. рублей каждая. Он взял сразу три штуки. Пояснил, что это будут подарки».

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Источник добавил, что «самое дорогое, что он взял, — это 2 янтарных кольца: одно в форме цветка, другое — с круглым камнем. Каждое стоит около 10 тыс. рублей».

Также Керри провёл встречу с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Она сообщила РИА «Новости», что встреча длилась около сорока минут, и за это время госсекретарь задал ей всего два вопроса: «Как у вас в России?» и поинтересовался, отразился ли на российской правозащитной среде закон об «иностранных агентах».

Однако ключевая встреча у госсекретаря США предстояла вечером 15 декабря. О ней упомянул и старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Пётр Искендеров: «Как я могу судить, главная цель визита Керри — не столько встреча с Лавровым, сколько с президентом России Владимиром Путиным. Он хочет услышать из первых уст о том, какие интересы преследует Россия, где, по мнению Москвы, могут быть соприкосновения с США, и как видится России антитеррористическая коалиция. Как мы видим, западные союзники США стали более активно действовать против террористов из «Исламского государства» — в частности, подобные настроения царят во Франции, в Германии, в Великобритании. Ведущие европейские страны, в том числе и страны-участницы НАТО, сейчас склонны к присоединению в антитеррористической борьбе именно к России».

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Искендеров уверен, что США пытаются выработать новую антитеррористическую архитектуру: «США вынуждены учитывать действия РФ и изменения в настроениях правящих европейских элит, но и не забывать о своих интересах. Здесь идёт зондирование настроений и позиций России, в том числе и в ходе переговоров с Путиным, на предмет создания некоего единого антитеррористического фронта — при том, что США будут пытаться максимально отстаивать собственные интересы, в том числе в рамках подобной коалиции».

В ходе встречи с Владимиром Путиным Джон Керри поблагодарил российского президента за сотрудничество: «Господин президент, большое спасибо за ваше гостеприимство, во-вторых, за то, что эта команда во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым находится в нашем распоряжении, и в том, что касается наших усилий, и эти усилия действительно являются совместными, они проходят на основе сотрудничества, и мы за это очень благодарны».

Также он заявил, что Венский процесс открывает перед Россией и США новые возможности: «Как «Вена-1», так и «Вена-2» — это действительно очень хорошее начало, оно открывает целый ряд возможностей, и совершенно ясно, что я и господин Лавров, мы согласны с тем, что вместе Россия и Соединенные Штаты могут сделать многое».

В свою очередь, Путин заявил Керри о том, что ряд предложений со стороны США требуют дополнительного обсуждения: «Сегодня у вас состоялись обстоятельные переговоры в министерстве иностранных дел России. Министр Лавров мне сейчас доложил подробно и о ваших предложениях, и о некоторых вопросах, которые требуют дополнительного обсуждения. Я очень рад возможности встретиться с вами и поговорить».

При этом российский президент отметил, что и Россия, и США ищут развязки самых сложных мировых кризисов: «Вы знаете, что мы ищем вместе с вами развязки наиболее сложных кризисов. Знаю, что на сегодняшней встрече в МИДе американская сторона подготовила свое видение разрешения ряда проблем, в том числе и сирийского кризиса».

Помимо этого, Путин посоветовал Джону Керри выспаться: «Уважаемый господин госсекретарь, мы видим, сколько усилий Вы прилагаете для урегулирования ряда острых проблем, не успеваем за Вами следить, за Вашими перемещениями. Вам нужно выспаться, я вижу».

Впоследствии глава МИД России Сергей Лавров рассказал журналистам, что российское ведомство сделало госсекретарю США новогодний подарок: «Я ему подарил Деда Мороза с елки. Он пришел к нам на переговоры, в особняке стояла елка, он сразу подбежал к Деду Морозу, который висел, стал его вертеть».

По словам Лаврова, Керри сперва отказывался от подарка, говоря о своих планах купить несколько сувениров на Старом Арбате, однако российский министр настоял на своём.

Так закончился второй визит Джона Керри в Москву: американский госсекретарь покинул российскую столицу с Дедом Морозом в кармане. Остаётся неизвестным, последует ли американский госсекретарь совету Путина о необходимости выспаться.