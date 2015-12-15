Калининград, 15 декабря, 2015, 20:34 — ИА Регнум. В 2015 году правительство Калининградской области направило более 78 млн рублей на реализацию программы «Доступная среда». Такие данные корреспонденту ИА REGNUM привели в региональном министерстве соцполитики накануне визита в область министра труда Максима Топилина.

gov39.ru На калининградском предприятии «Обсервер»

Сегодня глава федерального ведомства посетил ряд предприятий и учреждений, где создана безбарьерная среда.

В компании «Обсервер» Топилину продемонстрировали производство современной техники для людей с проблемами здоровья. Возглавляемое руководителем регионального общественного объединения инвалидов «Ковчег» Романом Араниным предприятие реализует различные проекты, направленные на улучшение качества жизни инвалидов. В их числе — оборудование адаптированных пляжей, которые позволяют маломобильным гражданам с комфортом отдохнуть на морском побережье. Предприятие также организует рабочие места для инвалидов.

Выпускаемая продукция, по словам Аранина, пользуется спросом как в России, так и за рубежом. В этом году ООО «Обсервер» получило субсидию правительства области как предприятие, осуществляющее деятельность в сфере социального предпринимательства. В планах — расширять производство.

«Земля есть — с этим нам помог губернатор. Есть и проект», — рассказал Аранин. А вот поддержкой коллективу, по его словам, могла бы стать помощь в создании помещения, получении заказов.

Отметив, что такое предприятие — как социально ориентированное и даже имиджевое — заслуживает поддержки, Максим Топилин сказал, что будут рассмотрены возможности оказания содействия его развитию.

На «Обсервере» федеральный министр также обсудил с представителями общественной организации инвалидов создание системы паспортизации объектов инфраструктуры с точки зрения их доступности для людей с проблемами здоровья. В числе предложений прозвучала рекомендация обязательно привлекать для оценки безбарьерной среды экспертов из числа людей с проблемами здоровья.