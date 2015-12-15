Калининград, 15 декабря, 2015, 20:21 — ИА Регнум. После изменения условий работы особой экономической зоны в Калининградской области стоит задача сохранить в регионе рабочие места, чтобы по рынку труда негативных явлений не было. Об этом заявил министр труда России Максим Топилин, проведя в Калининграде совещание, посвященное вопросу реализации плана Минтруда России по социально-экономическому развитию региона на период 2015 — 2020 годов.

gov39.ru Министр труда Максим Топилин на совещании в Калининграде

«Мы проработаем дополнительные мероприятия на случай возможных рисков, — продлжил министр. — Но то, какая работа проводится властями, принятый пакет мер на федеральном уровне и соответствующие субсидии позволят ситуацию поддерживать в должном состоянии. И мы надеемся, что дополнительных мер по поддержке рынка труда не потребуется».

В свою очередь зампред регионального правительства Алексей Силанов сообщил, что также в ходе совещания были обсуждены вопросы сокращения смертности, увеличения рождаемости.

«Все предпринимается для того, чтобы регион вышел на естественный прирост населения. В том числе мы получили рекомендации Минтруда РФ в части поддержки молодой семьи. План ведомства по социально-экономическому развитию области выполняется, будет вместе работать над его дальнейшей реализацией», — сказал Силанов.

Министр труда РФ также проинформировал, что во всех регионах России, в том числе и в Калининградской области, в ближайшее время совместно с пожарными службами будут проведены дополнительные проверки подготовки учреждений и предприятий к зимнему периоду, работе в праздничный период.

«Необходимо проверить работу сигнализации, системы подачи сигналов. В перспективе надо минимизировать человеческий фактор и переходить на автоматические режимы», — подчеркнул Топилин.