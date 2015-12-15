Порт-о-Пренс, 15 декабря, 2015, 20:08 — ИА Регнум. Более 207 000 детей используются в качестве домашней прислуги в Гаити. Как отмечено в специальном докладе Министра по социальным вопросам Гаити Ариэля Арни, этим детям, как правило, меньше 15 лет. Работают они в домах родственников в условиях жуткой эксплуатации. 24 процента из них трудятся даже по ночам. Фактически, эти дети находятся на положении рабов, сообщает La Radio del Sur.

Feed My Starving Children (FMSC) Дети Гаити

Родители этих детей из бедных и отдаленных районов страны отправляют ребят в семьи более состоятельных родственников в надежде на лучшие перспективы, рассчитывая, что в городах они смогут получить образование и как-то устроиться в жизни. Но эти дети оказываются, зачастую, даже в худшем положении, нежели дома. По мнению руководства Института социального обеспечения и исследований Гаити, властям страны следует принять закон, который поставит под запрет использование детского труда в качестве прислуги, комментирует El Universo.

Отметим, что Гаити — это самая бедная страна двух Америк, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов.