Более двухсот тысяч детей в Гаити находятся на положении рабов
Порт-о-Пренс, 15 декабря, 2015, 20:08 — ИА Регнум. Более 207 000 детей используются в качестве домашней прислуги в Гаити. Как отмечено в специальном докладе Министра по социальным вопросам Гаити Ариэля Арни, этим детям, как правило, меньше 15 лет. Работают они в домах родственников в условиях жуткой эксплуатации. 24 процента из них трудятся даже по ночам. Фактически, эти дети находятся на положении рабов, сообщает La Radio del Sur.
Родители этих детей из бедных и отдаленных районов страны отправляют ребят в семьи более состоятельных родственников в надежде на лучшие перспективы, рассчитывая, что в городах они смогут получить образование и как-то устроиться в жизни. Но эти дети оказываются, зачастую, даже в худшем положении, нежели дома. По мнению руководства Института социального обеспечения и исследований Гаити, властям страны следует принять закон, который поставит под запрет использование детского труда в качестве прислуги, комментирует El Universo.
Отметим, что Гаити — это самая бедная страна двух Америк, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов.