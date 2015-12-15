Нарьян-Мар, 15 декабря, 2015, 19:31 — ИА Регнум. Квоты для школьников распределены между муниципалитетами. Мероприятия пройдут в трех возрастных категориях. Так, елка для младшеклассников соберет 200 маленьких граждан НАО, по 100 школьников из Заполярного района и Нарьян-Мара. В таком же соотношении 200 учеников средней школы в ближайшее время получат свои приглашения на губернаторский праздник. Старшеклассники и талантливая молодежь округа соберутся более широким кругом, в количестве 250 человек. Персональные решения о том, кто пойдет на губернаторскую елку в 2015 году, останется за специальными школьными комиссиями.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР «Расскажи, Снегурочка, где была?»

Особый отбор не только по достижениям в спорте, творчестве и учебе предъявлен для участников Кремлевской елки в Москве. Согласно требованиям Роспотребнадзора каждый участник главной елки страны должен иметь справку о проведенных профилактических прививках, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня, а также пройти медицинский осмотр перед отправкой не позднее 3-х дней до выезда.

Что касается окружных новогодних елок — такие строгие требования к учащимся не предъявляются. Как пояснили в Департаменте образования, культуры и спорта НАО, предписания Роспотребнадзора об оформлении документации по иммунизации для участников региональных мероприятий носят только рекомендательный характер. Отсутствие прививки от гриппа не является ограничением для участия в губернаторских новогодних елках.

Для активной совершеннолетней молодежи Ненецкого округа завершающим мероприятием года станет Молодёжный новогодний бал, который пройдет 18 декабря 2015 года. Тема бала «По страницам Мастера и Маргариты…» приурочена к Году литературы в России. Стилистика праздника будет определена известным произведением русского классика Михаила Булгакова, сообщили ИА REGNUM в администрации округа.