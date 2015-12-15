Москва, 15 декабря, 2015, 19:29 — ИА Регнум. По приглашению президента Российской Федерации В.В. Путина президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко посетил 14−15 декабря 2015 года Российскую Федерацию с официальным визитом.

пресс-служба Кремля Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь провели переговоры в атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия и,

обсудив насущные вопросы двусторонней повестки дня,

обменявшись мнениями по актуальным международным проблемам,

отметив позитивный и динамичный характер российско-белорусских отношений, высокую интенсивность политических контактов, важность продолжения активного диалога на уровне глав правительств по вопросам торгово-экономического сотрудничества, эффективность согласованных действий в области внешней политики,

подтвердив союзнический характер отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, реализацию положений Совместного заявления президента Российской Федерации и президента Республики Беларусь от 31 мая 2012 года,

заявляют о следующих достигнутых договоренностях:

углублять всестороннее партнерство двух стран на основе взаимного доверия и учёта интересов друг друга, последовательно содействуя развитию региональных интеграционных объединений;

скоординировать усилия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза по созданию дополнительных условий для увеличения объёма взаимной торговли и повышения деловой активности реального сектора экономик двух государств, в том числе путём проведения согласованной промышленной и агропромышленной политики, развития инвестиционного и инновационного сотрудничества, реализации совместных кооперационных и инфраструктурных проектов, устранения барьеров во взаимной торговле, активизации межрегионального, в том числе приграничного, сотрудничества как одной из фундаментальных основ двустороннего взаимодействия;

продолжить работу по обеспечению равенства прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь;

интенсифицировать сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах;

продолжить координацию сотрудничества на международной арене, в том числе в рамках международных организаций и многосторонних форумов;

активно поддерживать принцип недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств;

принимать меры с тем, чтобы положить конец практике применения односторонних экономических мер принуждения, которые не санкционированы Советом Безопасности ООН и несовместимы с принципами международного права;

принимать активное участие в укреплении мира и стабильности, в том числе в предотвращении и мирном урегулировании международных конфликтов, постконфликтном миростроительстве и противодействии таким вызовам и угрозам, как международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, трансграничная организованная преступность, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговля людьми;

наращивать сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности, совместно противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности, а также применению данных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета, нарушения их политической независимости и территориальной целостности, разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды, нарушения общественной безопасности, в террористических и иных противоправных целях;

совместно работать над повышением уровня коллективной безопасности, в том числе в формате Организации Договора о коллективной безопасности;

продвигать идею гармонизации интеграционных процессов на западе и востоке Евразии (концепцию «интеграции интеграций») в рамках международных организаций и многосторонних форумов, а также с основными торговыми партнёрами на Евразийском континенте, включая Европейский союз, в целях реализации стратегической задачи формирования единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана;

продолжить работу по сопряжению Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Экономического пояса Шёлкового пути» с учётом интересов всех сторон процесса;

координировать действия в предстоящей работе по модернизации Содружества Независимых Государств, ориентируясь на повышение эффективности и привлекательности его деятельности, сохранение статуса международной организации, отвечающей сегодняшним реалиям развития межгосударственного сотрудничества и способной противостоять современным вызовам и угрозам;

оперативно обмениваться информацией, непосредственно влияющей на реализацию политических и экономических интересов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь поручают правительствам двух стран принять конкретные меры по реализации изложенных в настоящем документе положений.

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко поблагодарил президента Российской Федерации В.В. Путина и российский народ за тёплый приём и гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации В.В. Путина посетить Республику Беларусь с официальным визитом в удобное для него время.

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