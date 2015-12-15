Москва, 15 декабря, 2015, 19:26 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий процедуру ликвидации и реорганизации медучреждений, внесли в Госдуму депутаты «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. Регионы смогут реорганизовывать или ликвидировать медучреждения только на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

Цитата из к/ф «Сельский врач». реж Сергей Герасимов. 1951. СССР Выпускница медицинского института Татьяна Казакова приезжает по распределению в село Горячие Ключи и намерена доказать свою профпригодность маленькому, но достаточно профессиональному коллективу больницы

Состав таких комиссий, а также критерии оценки будет определять профильный орган власти субъекта РФ.

В комиссиях обязательно должны участвовать специалисты, представители законодательной и исполнительной власти, общественные организации, а главное — жители соответствующих районов, отмечает один из авторов законопроекта Леонид Огуль («Единая Россия»). «Нередки случаи, когда власти на местах без учета мнения общественности принимают решение, например, об объединении или даже закрытии медицинских организаций, что немедленно сказывается на жителях», — сказал депутат.