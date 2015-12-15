Москва, 15 декабря, 2015, 19:20 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри началась в Кремле. Как передают Вести.Ru, Путин и Керри перекинулись парой слов во время рукопожатия, после чего госсекретарь США представил российскому лидеру своих коллег.

kremlin.ru Сергей Лавров, Джон Керри и Владимир Путин

Отметим, что со стороны США в переговорах также участвуют заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, специальный помощник президента США по делам России Селеста Уолландер, чрезвычайный и полномочный посол США в РФ Джон Теффт. С российской стороны — помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

В начале переговоров Путин заявил, что намерен обсудить с Керри предложения Вашингтона в сфере урегулирования ситуации в Сирии.

«Министр Лавров мне сейчас доложил подробно и о ваших предложениях, и о некоторых вопросах, которые требуют дополнительного обсуждения, — сказал глава РФ. — Я очень рад возможности встретиться с Вами (Керри) и поговорить по всем этим вопросам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Госдепа Джон Керри утром 15 декабря провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они продлились около 3-х часов.

По предварительным данным, центральными темами обсуждения стали кризис на Украине, ситуация в Сирии и перспективы объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

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