Москва, 15 декабря, 2015, 22:56 — ИА Регнум. 15 декабря на месте будущей инновационной школы № 2070 ТиНАО Москвы провели торжественную церемонию закладки первого камня. Рядом с будущей школой заложили капсулу с посланием будущим поколениям и установили скульптуру, подаренную Государственным музеем «Третьяковская галерея», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капсула с посланием будущему поколению

Строящаяся школа рассчитана на 1100 учеников и займет территорию площадью 4 га. Инновационное учебное заведения планируют оснастить современным медиа-центром, кабинетами для углубленного изучения предметов, аквакомплексом. Также при учебном заведении будет работать центр психологической помощи.

«За последние 3 года было построено столько же соцобъектов, сколько и в 2015 году мы планируем ввести в эксплуатацию школ, детских садов и поликлиник. Сегодня мы начинаем строительство новой школы, застройщиком является компания Крост, и очень важно отметить, что, по сути, в начале строительства жилых домов появляется стройка новой школы, такое редко бывает, ведь как правило инвесторы затягивают строительство. Тут мы видим синхронное строительство», — заявил на открытии руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.