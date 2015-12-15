Пушков о беседе Керри с жителями Москвы: Как насчет отмены санкций?
Москва, 15 декабря, 2015, 18:46 — ИА Регнум. Граждане РФ в настоящее время доверяют США меньше, чем 12 лет назад. Об этом написал председатель Комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков в своем Twitter.
«Керри прошелся по Арбату и пообщался с москвичами. Мило, — пишет российский политик. — А как насчёт отмены санкций? Доверие к США в России не было столь низким с 2003 года».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря госсекретарь США Джон Керри в ходе своего визита в Москву успел погулять по Арбату, пообщаться с жителями столицы и купить сувениров в одном из магазинов.
По словам продавцов, Керри приобрел традиционный русский сувенир — матрешку в виде бабушки со спицами, 3 тряпичные куклы в национальных костюмах и два янтарных кольца.
Всего американский политик потратил около 35 тыс. рублей.
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