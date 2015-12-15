Санкт-Петербург, 15 декабря, 2015, 18:45 — ИА Регнум. Помощницу начальника одного из отделов военного комиссариата Петербурга подозревают в получении взятки в размере 130 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Петербургу.

1news.info Призывники

Из материалов уголовного дела следует, что 15 декабря 2015 года около военного комиссариата города подозреваемая получила от призывника взятку в размере 130 тыс. рублей за выдачу документов, освобождающих его от прохождения военной службы.

Следователями ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении помощника начальника одного из отделов военного комиссариата города (из числа гражданского персонала), по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Как сообщает издание «Фонтанка», после задержания сотрудницы военкомата по факту получения взятки в городских военкоматах прошли обыски. Оперативная группа из сотрудников экономический полиции и ФСБ осуществила обыски в военкоматах для изъятия документации о петербуржцах, которые значатся в материалах дела. По информации издания, речь идет о призывниках и гражданах, пребывающих в запасе.