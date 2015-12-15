Москва, 15 декабря, 2015, 18:35 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия будут стремиться наращивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество, усилят взаимодействие в гуманитарной сфере и во внешней политике. Об этом говорится в совместном заявлении, которое подписали по итогам состоявшихся 15 декабря в Москве переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Александр Лукашенко

В документе подчёркивается стремление России и Белоруссии совместными усилиями добиваться увеличения взаимной торговли и стимулирования реального сектора экономик Союзного государства и Евразийского союза. Москва и Минск договорились проводить согласованную промышленную и агропромышленную политику, развивать сотрудничество в инвестиционной и инновационной сферах, устранять барьеры во взаимной торговле, стимулировать кооперацию и реализацию инфраструктурных проектов. Экономическое сотрудничество, согласно документу, лежит в основе российско-белорусских отношений.

Стороны также заявили о стремлении способствовать обеспечению равенства прав граждан России и Белоруссии, а также активизировать сотрудничество в гуманитарных отношениях, в сфере культуры и координировать деятельность во внешней политике. Москва и Минск заявили о приверженности гармоничному взаимодействию интеграционных процессов на Западе и Востоке Евразии, в том числе по сопряжению ЕАЭС и проекта КНР «Экономический пояс Шелкового пути».

Комментируя журналистам итоги переговоров и значение достигнутых договорённостей, Александр Лукашенко обратил внимание на обсуждённые вопросы «равного доступа белорусских товаров на российский рынок», заверив в желании белорусских производителей осуществлять поставки в Россию. Он также похвалил российскую программу импортозамещения, отметив, что в Белоруссии реализуется уже вторая такая программа.

«И мы поддерживаем эту программу в Российской Федерации, — сказал он. — Должен сказать, что абсолютно с нашей точки зрения в правильном направлении движетесь, и результат будет, и буквально в обозримом будущем».

При этом Лукашенко обратил внимание президента России и членов правительства РФ на то, что «эта программа ни в коем случае не должна ухудшать возможность и условия действий наших совместных предприятий, тем более, в этой ситуации — поставок белорусских товаров и услуг».

«Чтобы наши товары и услуги не считались иностранными, а были практически как российские, — пояснил Лукашенко. — Тем более, что они закреплены как двусторонними соглашениями, так и нормами ЕАЭС».

«Ряд наших ключевых экспортных позиций производятся из российских комплектующих, российского сырья — то есть являются реальным продуктом белорусско-российской кооперации», — отметил Лукашенко, обратившись к заготовленному спичрайтерами тексту. По словам руководителя постсоветской республики, отдельные крупные белорусские предприятия «на 55−60% локализованы в Белоруссии».

«У нас нет закрытых тем для обсуждения», — сказал Лукашенко, старательно обходя тему размещения в Белоруссии российской военной авиабазы.

«Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с нашими россиянами и я уверен, также и будет», — заявил Лукашенко.

Он поблагодарил Владимира Путина за поддержку белорусских трудовых мигрантов, прибывших в Россию, за освобождение их от экзамена на знание русского языка. По его словам, при введении такой нормы некие «законодатели себя бы на смех выставили».

«Потому что русский язык — это наш язык, — сказал с усмешкой Лукашенко, обращаясь к Путину. — Что нас экзаменовать в России по русскому языку?».

«Это наш язык, это наш родной язык, также это государственный язык, поэтому хорошо, что вы учли это и не поставили нас в неудобное положение, чтобы мы доказывали знание русского языка», — добавил он.

Лукашенко также заявил, отрицая очевидные факты, что в постсоветской республике нет ревизионизма, пообещав подарить президенту России учебники истории, по которым учатся в Белоруссии. Он также напомнил, что является историком по образованию и сообщил, что «приходится заниматься историей», указав на своего внебрачного сына Николая.

«С советских времён мы изучаем практически ту историю, которая была, — сообщил Лукашенко. — А там нам стыдиться нечего». «Там мы везде были вместе, — подчеркнул он. — Так что, как видите, за 20 лет новейшей истории мы нигде не отступили от того святого, что выработали наши народы».

На этой оптимистической ноте Лукашенко завершил своё выступление перед прессой. Чиновники проводили его аплодисментами.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко санкционировал проведение политики «белорусизации», компонентами которой являются ревизионизм и дерусификация. Власти Белоруссии последовательно уничтожают русскоязычную топонимику и вбрасывают в информационное пространство идеи дискриминации русскоязычных. Так, например, Минобраз и Минкульт Белоруссии не первый год проговаривают идеи перевода изучения ряда предметов учебных заведениях исключительно на белорусский язык (что на практике делается в ряде вузов и других учебных заведений), создания вуза, где преподавание будет вестись исключительно на белорусском языке, а также ряд других инициатив в республике, где Конституцией закреплено равенство русского и белорусского языков, где книги на белорусском языке читает около 5%.