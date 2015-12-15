Смоленск, 15 декабря, 2015, 18:33 — ИА Регнум. Жилищный фонд смоленских муниципалитетов может быть существенно расширен за счет зданий бывших общежитий учреждений профессионального образования. Об этом говорилось 15 декабря на расширенном заседании администрации региона под председательством главы региона Алексея Островского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж Владимир Меньшов. 1980. СССР Общежитие

Как отмечалось на совещании, в 2015 году проводилась оптимизация системы среднего профессионального образования, в результате число учреждений в этой системе было сокращено — с 32 до 21. В результате реорганизации было высвобождено более 170 объектов недвижимости, в том числе — общежития. Пока они остаются в госсобственности Смоленской области, однако в планах — передать их муниципалитетам. Как ожидается, таким образом муниципальные образования смогут расширить свой жилищный фонд.

Начальник регионального департамента по образованию, науке и делам молодежи Людмила Иваниченко напомнила, что в 2005—2010 годах с федерального на региональный уровень были переданы все образовательные организации начального и среднего профессионального образования — вместе с земельно-имущественным комплексом, всеми элементами соответствующей материально-технической базы и необходимостью содержать все это.

При этом если в момент передачи данных учреждений в них обучались 17 тысяч студентов, то сегодня число студентов сократилось до 13 тысяч. Часть зданий, в том числе и общежития, просто не используются образовательными организациями. Речь идет, например, об общежитиях Рославльского многопрофильного колледжа, Сафоновского индустриально-технического техникума, Верхнеднепровского технологического техникума, Велижского техникума отраслевых технологий, Гагаринского многопрофильного колледжа. При этом жители в общежитиях есть, правда, никакого отношения к колледжам и техникумам они не имеют, а поселились — еще до того, как здания перешли в собственность региона. В основном жильцы общежитий — смоляне, работающие на территории муниципальных образований, где находится общежитие, а также пенсионеры, инвалиды и дети.

Между тем, ежегодно на содержание этих общежитий бюджет области тратит восемь миллионов рублей, а сумма, поступающая за счет оплаты жильцами проживания и жилищно-коммунальных услуг, покрывает лишь от 34 до 51% расходов.

Жильцы общежитий неоднократно обращались в адрес региональных властей с просьбой разрешить им приватизировать занимаемые ими по договорам найма комнаты. Однако, в соответствии с Жилищным кодексом РФ жилые помещения в общежитиях относятся к специализированному жилищному фонду и согласно закону «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» приватизации не подлежат. Передача данных жилых объектов в муниципальную собственность позволит решить эту проблему.

«Проанализировав материально-техническую базу, которая создается в рамках оптимизации сферы профессионального образования, мы понимаем, что тех объектов, которые остаются, — учебные корпуса, общежития и мастерские, нам будут достаточны для того, чтобы эффективно выстраивать образовательный процесс. Общежития и ряд учебных корпусов, которые на сегодняшний день нами не используется, разумно передать в муниципальную собственность», — заявила Людмила Иваниченко.

По мнению вице-губернатора Ольги Окуневой, передача общежитий позволит сохранить имущественный комплекс, поскольку в образовательных организациях нет средств, предусмотренных госзаданием на содержание тех общежитий, в которых не проживают учащиеся. Также передача зданий в муниципальную собственность позволит ряду муниципалитетов использовать их как специализированный маневренный жилищный фонд.

Глава региона предложения по передаче неиспользуемых общежитий муниципалитетам поддержал и попросил просчитать «размер затрат с точки зрения приведения жилого фонда в соответствующие состояние для принятия его муниципалитетами. Если мы поймем, что не в состоянии такую сумму освоить и выделить в 2016 году, значит, нужно будет предусмотреть передачу объектов в течение 2−3 лет в зависимости от того объема расходов, который вы просчитаете».