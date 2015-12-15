Вильнюс, 15 декабря, 2015, 18:25 — ИА Регнум. «Основой будущего энергетического союза должен быть всесторонне действующий, соединенный между собой внутренний энергетический рынок», — в принятой сегодня, 15 декабря, резолюции отмечает Европарламент, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Его члены предлагают, чтобы Еврокомиссия подготовила добровольный механизм, который позволил бы странам ЕС вместе покупать энергетические ресурсы.

Василий Верещагин. Ночной привал великой армии. 1896-1897

«В настоящее время в Европе нет энергетического внутреннего рынка, и возникающий в связи с этим раскол энергетических рынков ЕС сильно вредит конкурентоспособности и энергетической безопасности Европы», — отмечают европарламентарии.

Они подчеркивают, что «для ЕС весьма важно ликвидировать изоляцию государств-членов и регионов от внутреннего энергетического рынка» и считают, что «ЕС должен помочь самым уязвимым странам разнообразить энергетические источники и маршруты поставки».

Парламент обеспокоен из-за влияния предлагаемого удвоения мощности газопровода Nord Stream на энергетическую безопасность, разнообразие поставки и принцип солидарности стран ЕС. Члены НП призывают ЕС «вести переговоры с третьим странами, придерживаясь одной позиции», обеспечить больше прозрачности в энергетических соглашениях и «усилить роль ЕК в переговорах, связанных с энергетикой». Внешняя энергетическая политика ЕС должна быть «согласована с его общей внешней политикой и политикой безопасности», добавляют европарламентарии.

Создавая свою энергетическую политику, страны ЕС должны больше координировать свои действия и сотрудничать на уровне ЕС с соседями, отмечается в резолюции. ЕК призывает подготовить добровольный механизм, который позволил бы странам Евросоюза вместе покупать энергетические ресурсы, также «укрепить право ЕС в стремлении обеспечить свободную поставку энергии и защитить внутренний рынок от искажений». Комиссия также должна «создать более благоприятные условия для эффективного использования имеющихся схем финансирования ЕС, включая Европейский фонд стратегических инвестиций, чтобы привлечь инвестиции на основные проекты энергетической инфраструктуры».

«Полностью действующий энергетический внутренний рынок не будет создан, до конца срока государства-члены, чьи электросистемы зависят от оператора третьей страны», поэтому «важно и нужно до 2025 года обеспечить синхронное действие стран Прибалтики в сетях континентальной Европы», отмечает ЕП.

Признавая беспокойство общества из-за сланцевого газа, ЕП призывает страны, которые решат продолжить его разведку и добычу, соблюдать рекомендации ЕК о минимальных принципах в этой области. В свою очередь европарламентарии призывают активнее развивать собственные европейские энергетические ресурсы, увеличивать эффективность использования электроэнергии, уменьшать зависимость транспорта от ископаемого топлива, развивать возобновляющиеся источники энергии, чтобы уменьшалось количество газа, вызывающего парниковый эффект. ЕП призывает государства ЕС «подготовить долгосрочные энергетические стратегии, с учетом долгосрочной цели к 2015 году уменьшить количество газа, вызывающего парниковый эффект на 80−95%».

По убеждению членов ЕП, «набольшее внимание в энергетическом союзе должно уделяться гражданам, для них должна быть обеспечена безопасная, надежная энергия по доступной цене». Европарламентарии считают, «что все потребители ЕС должны получать одинаковую пользу от общего рынка газа и электроэнергии», и подчеркивают, «что нынешние разницы в ценах на национальных рынках, появившиеся из-за недостаточной интеграции рынка и взаимных связей, не могут допускаться».

В свою очередь европарламентарии стремятся, чтобы все правовые акты ЕС об энергетическом союзе, которые сейчас готовятся, принимались на равных полномочиях ЕП и Европейского Совета.

Резолюцию одобрили 403 члена ЕП, не одобрили 177, воздержались 117.