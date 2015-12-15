Москва, 15 декабря, 2015, 18:16 — ИА Регнум. Переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко состоялись во вторник, 15 декабря, в Москве. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи лидеры 2-х стран обсудили широкий спектр вопросов российско-белорусского взаимодействия и международной повестки дня.

kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«По итогам переговоров в присутствии глав 2-х государств министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подписали протокол об обмене грамотами о ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение между РФ и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан РФ и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории государств — участников Союзного государства от 24 декабря 2006 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Лукашенко подписали совместное заявление.

Читайте также: Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле