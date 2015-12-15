Санкт-Петербург, 15 декабря, 2015, 18:02 — ИА Регнум. Строительство жилого комплекса «Янино парк» во Всеволожском районе Ленобласти, замороженное группой компаний «СУ-155», должно возобновиться в январе 2016 года. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщила ИА REGNUM пресс-служба правительства Ленинградской области по итогам совещания, прошедшего сегодня в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Кирпич

Как сообщила ранее сегодня пресс-служба Минстроя, в регионы, где работала ГК «СУ-155», переданы графики достройки проблемных объектов компании, рабочие группы должны откорректировать их и доложить дольщикам конкретные сроки введения домов в эксплуатацию.

«Министр (строительства и ЖКХ Михаил Мень, — прим. REGNUM) дал нам всем поручение создать в каждом регионе рабочую группу под председательством заместителя главы региона по строительству с участием представителя дольщиков и банка «Российский капитал», который осуществляет санацию. До середины января будут подготовлены графики достройки объектов а, до конца января на стройке должны быть возобновлены работы», — рассказал участник встречи в Москве, заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

По его словам, «финансировать стройку будет БИН банк», а «деньги в стройку должны поступить в середине января».

Михаил Москвин сообщил, что совещание по достройке объектов «СУ-155» в Ленинградской области состоится в ближайший четверг.

Жилой комплекс «Янино парк» в Ленобласти компания «СУ-155» начала строить в апреле 2014 года. Предполагалось возведение свыше 1440 квартир. С апреля 2015 года строительно-монтажные работы на объектах были остановлены. По информации застройщика, на момент остановки продаж было подписано 170 договоров участия в долевом строительстве.

Специальная комиссия, куда входили представители Минстроя и банка «Российский капитал», объехала все регионы, где есть незавершенные объекты «СУ-155». Для достройки всех домов в 15-ти регионах необходимо 39 млрд рублей.

В Петербурге и Ленобласти насчитывается более 4 тысяч дольщиков компании «Росстрой», входящей в ГК «СУ-155». Количество дольщиков компании по всей России превышает 40 тысяч человек. В Петербурге компания «Росстрой» возводит ЖК «Каменка» и «Новая Каменка» в Приморском районе Петербурга. В настоящий момент работы на объектах практически не ведутся. Дольщики компании, живущие в Петербурге и Ленобласти, провели несколько массовых акций с требованием к властям взять под контроль досстройку их жилья. В ответ дольщиков заверили, что ситуация на петербургских объектах «СУ-155» находится на контроле в Смольном.

Напомним, что в Ленинградской области в нынешнем году на 63% выросли показатели по вводу жилья. Региональный план по вводу жилья был превышен на 23% в сравнении с запланированными объемами. В общей сложности за 2015 год в Ленинградской области было введено в эксплуатацию 2,03 млн. квадратных метров жилья. 690 тысяч кв. м. из 2,03 млн. кв. м. введенного жилья являются частной собственностью. В будущем в Ленинградской области запланирован ввод в эксплуатацию 8,7 млн. кв. м. недвижимости.

Необходимо отметить, что нынешние показатели по вводу жилья являются абсолютным рекордом. За всю историю Ленинградской области подобных успехов не было.