Ярославль, 15 декабря, 2015, 17:53 — ИА Регнум. Члены комиссии по культуре Общественной палаты Ярославской области приняли решение обратиться к руководству регионального Управления Федеральной службы судебных приставов с просьбой перенести памятник императору Александру Второму из сквера в Мукомольном переулке областного центра.

Памятник Александру Второму. г. Ярославль

Как сообщало ранее ИА REGNUM, установка бюста царю вызвала значительное недовольство представителей общественности. Бюст установлен там, где предполагалось поставить памятник меценатам Ярославля, он развернут спиной по отношению к улице, не является оригинальным произведением.

«Насколько мне известно, это как минимум пятая копия бюста. Она выполнена из каких-то композитных материалов. Мы считаем, что на этом месте должен быть установлен памятник меценатам, который там и предполагался. Нами подготовлен проект письма на имя руководителя службы судебных приставов. Мы хотим его обсудить с общественной палатой города Ярославля на очередном заседании 17 декабря. И тогда письмо будет отправлено. Если судебные приставы к нам не прислушаются, мы будем обращаться в прокуратуру. Вообще, это ужасно, когда в городе каждый может воткнуть все, что угодно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по культуре Общественной палаты Ярославской области Игорь Гаврилов.

Памятник Александру Второму как основателю службы судебных приставов был установлен в октябре 2015 года. На его открытии присутствовал руководитель ФССП, главный судебный пристав России Артур Парфенчиков. Памятник освятил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области пока не намерены следовать рекомендациям членов общественной палаты.

«В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области никаких обращений, просьб от Общественной палаты Ярославской области не поступало. Памятный бюст стал не только художественным украшением сквера и прекрасным дизайнерским и архитектурным дополнением, но и местом посещения и жителями города, поскольку памятный бюст Александру II — это первый памятник императора в Ярославле, в городе не установлено ни одного памятного бюста увековечившего кого-либо из императоров или членов царских семей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Судебные приставы говорят о том, что приняли участие в благоустройстве сквера: на их средства в сквере отмыты от краски тротуарные дорожки, восстановлены и покрашены лавочки, убран мусор, покошена трава. Как говорят в федеральном ведомстве, все согласования по установке памятника имеются. Федеральная служба видит сквер местом проведения награждений, принятия присяги и других торжественных мероприятий.