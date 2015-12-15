Санкт-Петербург, 15 декабря, 2015, 17:40 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Халк вошел в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам группового этапа турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

goodfon.ru Халк

Форвард на групповой стадии турнира провел за «Зенит» 5 матчей, забив 3 гола и отдав 4 результативные передачи.

Кроме того, бразильский футболист дважды признавался лучшим игроком тура и четырежды оказывался в команде тура Лиги чемпионов.

Полностью состав выглядит так:

Защитники: Давид Алаба («Бавария»), Тьяго Силва (ПСЖ), Диего Годин («Атлетико»), Андреа Барцальи («Ювентус»).

Вратарь: Кевин Трапп (ПСЖ).

Полузащитники: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Виллиан («Челси»), Свен Кумс («Гент»).

Нападающие: Халк («Зенит»), Криштиану Роналду («Реал»), Томас Мюллер («Бавария»).