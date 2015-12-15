Ярославль, 15 декабря, 2015, 17:17 — ИА Регнум. Масштабное граффити (10×10 метров) с изображением святого князя Владимира торжественно открыто 11 декабря на доме 92/63 по улице Победы в Ярославле. Идея принадлежит Российскому военно-историческому обществу под патронажем сенатора Анатолия Лисицына. Но, как выясняется теперь, художественное творение обрадовало далеко не всех жителей. Люди обращают внимание на грубые нестыковки между проектом, за исполнение которого они подписывались, и получившейся в итоге его реализацией.

Фото сайта РВИО (histrf.ru) Граффити в Ярославле. «Святой Равноапостольный Великий князь Владимир — Креститель Руси».

«Это не светлый облик князя Владимира, а картина «Иван Грозный убивает своего сына». Темный лик, руки и ноги обрезаны. Все грубо замалевано синим цветом, в то время как наш дом и все соседние светло-желтые. Везде старые дома выбеливают, чтобы радовали глаз, а это отпугивает. Наша главная претензия в том, что по сравнению с проектом изменился масштаб, искажено лицо князя. Получился другой человек, не тот, что на проекте. Ну и не по технологии все сомнительно. На отремонтированном по программе капремонта фасаде на бежевую матовую краску нанесли эмаль, которая будет ее выедать. Я много лет работала в строительной организации и знаю это», — объяснила корреспонденту ИА REGNUM суть претензий Светлана Щетинкина, — жительница дома, на котором возникло граффити.

По словам жильцов, согласовать проект удалось буквально за несколько дней до открытия благодаря активности старосты — 83-летней жительницы, обходившей квартиры. Тогда высказались за граффити 60% жильцов. Но Светлана Щетинкина утверждает, что значительная часть жильцов ничего не знала.

«У нас расписался несовершеннолетний ребенок, у других не собственники подписали, одна женщина подмахнула, так как съезжает, ей все равно. Бабушкам ведь как: крестик и купола есть — значит пойдет! А нам, кто помоложе, это не приятно, мы требуем исправить граффити на нашем доме в соответствии с проектом. Власти обещали это сделать, но, если не исправят, подадим в суд», — заявила Светлана Щетинкина.

Согласно проекту художника Артема Рогожина, выигравшему конкурс Российского военно-исторического общества, на граффити изображён Великий князь Владимир, который «держит крест — символ его вклада в крещение Руси. Церковь на заднем плане — собирательный образ русских церквей. Преобладание сине-серых тонов символизирует монументальность образа князя Владимира в памяти людей».