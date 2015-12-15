Москва, 15 декабря, 2015, 17:10 — ИА Регнум. В 2016 году России грозит «менее сладкая» жизнь в условиях цен на «черное золото» ниже $50 за баррель. Об этом заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф на пресс-конференции.

aslo.org Нефть

«Жизнь будет менее сладкая, чем с ценой на нефть 50 (долларов за баррель), ну, а так — я бы не сказал, что какая-то ужасная картина может сложиться или совершенно ужасная ситуация, — добавил он. — Ничего хуже предполагаемого не будет, но и лучше не будет — это главная проблема».

Греф добавил, что для Сбербанка и банковской системы РФ цена «черного золота» в $35 за баррель критичной не будет, хотя и составит «дополнительный вызов».

«Во всех вариантах, которые мы рассматриваем, — у нас в том числе есть вариант по нашей устойчивости, нашей экономики, рассчитанный на цену в $35 за баррель, — во всех случаях следующий год получается не таким критичным, как этот», — говорит глава Сбербанка.

Греф также отметил, что при сохранении низких цен на нефть падение экономики РФ может превысить ожидания.