Саратов, 15 декабря, 2015, 17:06 — ИА Регнум. Дорожный участок в Хвалынском районе Саратовской области — на границе с Ульяновским регионом приведен к нормативам второй технической категории, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Расширенный и отремонтированный участок автотрассы на границе Саратовской и Ульяновской областей, 15 декабря 2016 года

Капитальный ремонт участка протяженностью почти 13 км на федеральной трассе был проведен в кратчайшие сроки — с августа по декабрь текущего года. Дорожное полотно было расширено.

«Это кратчайший путь для жителей верхней Волги, Урала и Сибири на Кавказ и Черноморское побережье, — отметил на торжественном открытии руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. — В следующем году начнется крупнейшая федеральная стройка — мост через Керченский пролив. В будущем именно по этой дороге жители страны поедут в Крым. Так что, приведение этой участка в нормативное состояние — это федеральная задача по обустройству дороги в Крым».

Губернатор Валерий Радаев напомнил, что ровно 20 лет назад на этом участке были построены 5 километров асфальтового полотна. «Дорожники сдержали свое обещание — дорога прослужила два десятилетия, — подчеркнул он. — Уверен, что отремонтированный участок прослужит не меньше. Еще пять лет назад Саратовская область не могла похвастаться хорошим дорожным полотном ни на федеральных трассах, ни на региональных дорогах».

По словам губернатора, 70% общей протяженности федеральных автомагистралей, что проходят через Саратовский регион, приведены в нормативное состояние. «А, а это выше среднероссийского показателя», — заверил он.

Директор школы из поселка Возрождение Александр Ватолин сказал в своей речи: «Мы с нетерпением ждали открытия этого участка дороги. Раньше она была в ужасном состоянии, здесь было много аварий. Мы до Хвалынска добирались три часа, теперь за это время мы сможем доехать

Отметим, что губернатор обратился к руководителю Федерального дорожного агентства Роману Старовойту с просьбой ускорить начало строительства объезда у поселка Сенной с путепроводом через железнодорожный переезд в Вольском районе. В настоящее время проектирование завершено. Ожидается, что со следующего года начнутся строительные работы.

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