Каракас, 15 декабря, 2015, 17:00 — ИА Регнум. «Настало время военным оставить государственную службу и вернуться в казармы. Это сейчас очень необходимо!», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Многие сочли эту фразу весьма двусмысленной — либо необходимо сконцентрировать лучших военных специалистов для отражения неминуемой капиталистической агрессии, либо это намек на «военное крыло чавистов». Ведь еще в 2013 году Уго Чавес назвал десять своих ближайших соратников-военных в качестве рекомендованных лиц на посты губернаторов Венесуэлы, сообщает ABC.

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В настоящее время в правящей партии продолжаются дискуссии, кто виноват в поражении на парламентских выборах. Обострились давние противоречия между чавистами и мадуристами. Министр иностранных дел, соратница Николаса Маудро Делси Родригес заявила: «Некоторые чависты пишут, что «люди не виноваты в поражении PSUV на выборах». Почему бы им не направить свою энергию на разъяснение людям характера психологической, экономической и финансовый агрессии против Венесуэлы? Почему бы не разоблачить руководство оппозиции и ее военный союз с США, не разоблачить заговор политических элит и их участие в операции «Клешня?», комментирует TeleSur.

Все более очевидным становится и раскол среди высших военных чинов. «Складывается ощущение, что все было готово для фальсификации результатов, но это стало неосуществимым в силу подавляющего большинства голосов, отданных за представителей оппозиции (около восьми миллионов против пяти), и действиями армии, воспрепятствовавшей воплощению этого плана в жизнь», комментирует El Pais.