Москва, 15 декабря, 2015, 16:42 — ИА Регнум. Совокупный рост коммунальных и жилищных тарифов в Москве составит с 1 июля 2016 года 7,4%. Об этом на заседании в мэрии Москвы 15 декабря сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников. При этом текущая инфляция составляет 16,6%, уточнил чиновник.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте, рост тарифов на отопление в 2016 году составит 8,1%, на холодную воду и водоотведение — 7%, на горячее водоснабжение — на 7,8%, на электроэнергию — от 7 до 15% в зависимости от времени потребления, на газ — на 2%, и на жилищные услуги — на 7,1%.

Решетников заверил, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг свыше 600 тысячам московских семей, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 10% семейного бюджета (при федеральном стандарте в 22%). Это около 2 тысячи рублей в месяц на семью. В связи с этим одновременно с тарифами правительство города утвердило новые стандарты стоимости ЖКУ для собственников и нанимателей жилых помещений. Применительно к среднестатистической семье из трех человек это значит, что они получат субсидию, если их общий ежемесячный доход в 2016 году не превысит 86 тысяч рублей, пояснили в ведомстве.

Если рост платежа за коммунальные услуги выходит за пределы 7,5%, то жители могут обратиться в МФЦ своего района за субсидией на сумму превышения, отметили в департаменте.