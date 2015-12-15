Калуга, 15 декабря, 2015, 16:35 — ИА Регнум. В Калуге следователями полиции расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам прокуратуры, в отношении должностных лиц управления городского хозяйства города Калуги по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата) и части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нецелевое расходование бюджетных средств).

kaluganews.ru Калужские чиновники построили дорогу к дому родственника своего коллеги за казенный счет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по версии следствия, в период с 1 января 2014 года по 10 сентября 2015 года, должностными лицами управления городского хозяйства города Калуги из корыстной и иной личной заинтересованности с использованием служебных полномочий вопреки интересам службы за счет средств муниципального образования «Город Калуга» организован ремонт одной из автомобильных дорог, стоимостью более 5 млн рублей.

Между тем, данную ситуацию накануне обсудили на заседании правительства Калужской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, городской голова Калуги Константин Горобцов рассказал о том, что, эту дорогу проложили «с целью водоотведения потоков, которые сходят с полей сельскохозяйственного назначения на улицах Советской и Ждамировской. Как посчитали специалисты, она была самая подтопляемая, по ней больше всего сходило грязи и воды. Мы сейчас все материалы подготовили, чтобы передать в следственные органы. Там насчёт коррупции я не могу ничего сказать. Это абсолютно неприемлемо нам», — подчеркнул Горобцов.

Также, по словам градоначальника, хозяйка дома, к которому проложили новую дорогу, «была очень удивлена, что именно эту дорогу делают. Она не занимается ремонтом дорог. От неё лично не было никаких просьб, жалоб. Она не участвовала в приёмке этой дороги, ремонте». «Хорошо, ладно, пусть это будет самая большая беда на сегодняшний день в нашей области», — резюмировал на заседании калужский губернатор Анатолий Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по материалам прокурорской проверки, было возбуждено уголовное дело в отношении чиновников городской управы Калуги, которые построили добротную дорогу к дому одного из родственников своего коллеги. Дорога обошлась в более 5 млн рублей, взятых из казны областного центра.

Напомним, при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции органами прокуратуры калужского региона в 2015 году выявлено более 3 тысяч нарушений закона, в целях устранения которых опротестовано 540 нормативных правовых актов, по представлениям прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 740 должностных лиц, прокурорами инициировано привлечение к административной ответственности 40 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 36 уголовных дел, в том числе о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправлении.