Москва, 15 декабря, 2015, 16:26 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри, прибывший 15 декабря с рабочим визитом в Москву, прогулялся по Старому Арбату. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства США Уильям Стивенс на своей страничке в Twitter.

ngs.ru Старый Арбат

«Керри нашел время сходить за подарками на Арбате», — написал Стивенс.

Вместе с госсекретарем США на прогулку вышли его помощник Виктория Нуланд и посол США в России Джон Тефт.

Отметим, что на Старом Арбате традиционно можно приобрести российскую сувенирную продукцию вроде матрешек, шапок-ушанок и балалаек.

Какой конкретно подарок приобрел Джон Керри, в дипломатической миссии США уточнять не стали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря госсекретарь США Джон Керри провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По предварительным данным, центральными темами обсуждения стали ситуация в Сирии, кризис на Украине и перспективы объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

Читайте также: Керри понадобились точки соприкосновения для РФ и США