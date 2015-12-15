Ярославль, 15 декабря, 2015, 16:27 — ИА Регнум. Договор сроком на один год подписан между ОАО «Рыбинскэлектротранс», осуществляющим троллейбусные перевозки в Рыбинске, и областным оператором, обслуживающим систему транспортных карт, ГБУ «Яроблтранском» 15 декабря, об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM. Условиями договора определён размер вознаграждения оператора за обслуживание системы — 7,5%. Однако, действовать эта процентная ставка будет лишь в течение первого квартала 2016 года. За это время стороны должны практически обосновать свои позиции по вопросам взаиморасчётов.

transphoto.ru Рыбинский троллейбус

Введение системы транспортных карт, как обязательного и единственного способа оплаты льготного проезда на общественном транспорте в Ярославской области, резко сократило наличную выручку предприятий-перевозчиков. Например, в Рыбинске только четверть жителей города, имеющих право льготного проезда, пользовались транспортной картой. Одновременно с этим у пассажирских перевозчиков на столько же увеличились комиссионные затраты.

«Ранее мы оплачивали оператору системы транспортных карт порядка 70−100 тысяч рублей в месяц, т. е. около 1 млн в год. Теперь же, с учётом роста процентной ставки, наши затраты могут составить 4 и более млн. Это очень серьёзная сумма для нас. Откуда взять эти деньги? Сокращать штат?» — рассказал о проблемах своего предприятия генеральный директор ОАО «Рыбинскэлектротранс» Владимир Матросов.

Представителей предприятий общественного транспорта особенно возмущает тот факт, что введение 7,5% комиссии на обслуживание системы транспортных карт никак не обоснованно.

«Стоимость проезда в общественно транспорте определяется тарифом. Мы обосновываем тарифной комиссии каждую копейку. Было бы логично чтобы и «Яроблтранском» обосновал свои расценки. В конце концов, надо понимать, что увеличение затрат перевозчиков непременно скажется на росте стоимости проезда в общественном транспорте», — подчеркнул Владимир Матросов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале декабря этого года конфликт предприятий общественного транспорта с областным оператором системы транспортных карт поставил под угрозу пассажирские перевозки в Рыбинске. ОАО «Рыбинскэлектротранс» предупредило региональные власти о возможности остановки троллейбусного сообщения во втором по величине городе Ярославской области.