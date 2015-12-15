Ереван, 15 декабря, 2015, 15:57 — ИА Регнум. По состоянию на 1-ое июля Европейский суд по правам человека получил 2469 обращений от граждан Армении. Об этом 15 декабря на итоговой конференции программы «Укрепление применения прецедентного права ЕСПЧ и Европейской конвенции по правам человека» заявила член Конституционного суда Армении, бывший судья ЕСПЧ Альвина Гюлюмян.

echr.coe.in Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Она заметила, что 1093 из 2469, то есть 45% находятся на этапе рассмотрения. «По сей день, было рассмотрено 60 жалоб, в ходе этого процесса ЕСПЧ выявил 99 случаев нарушения европейской конвенции», — отметила судья. При этом член КС заметила, что чаще всего нарушалось право на свободу и неприкосновенность личности — 23 обращения. «К сожалению, 11 обращений, которые ЕСПЧ удовлетворил, касаются применения пыток и нечеловеческого обращения, 12 нарушений права собственности, остальные же касаются нарушения права в ходе массовых акций», — отметила Гюлюмян.

Член КС также прокомментировала возможность применения российской практики, когда Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод, и основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ не могут отменять приоритет Конституции, и решения ЕСПЧ подлежат исполнению только с учетом признания верховенства Конституции Российской Федерации. «Думаю, в Армении подобное невозможно, поскольку мы по-иному подходим к этому вопросу и имеем соответствие Конституции с Европейской конвенцией», — заключила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Конституционный суд России получил право определять, выполнять ли вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Соответствующий федеральный конституционный закон подписал президент Владимир Путин. В первую очередь речь идет о приоритете вердиктов КС над решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Что касается Армении, то из бюджета страны на выполнения решений ЕСПЧ тратятся внушительные суммы. Только в мае текущего года правительство Армении выделило министерству юстиции 160 тыс. евро с целью выполнения требований по приговорам Европейского суда по правам человека от 13 ноября 2014 года по полученным от граждан Армении жалобам. Согласно вынесенному год назад решению, Европейский суд обязал правительство Армении в целом выплатить 160 тыс. евро трем семьям — бывшим жителям квартир по улице Бюзанда в малом центре Еревана, в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб.

По официальным данным, по состоянию на июль 2013 года Армения выплатила или должна выплатить гражданам, выигравшим дела в Европейском суде по правам человека, 570 тыс. евро.

По мнению адвоката, эксперта по международному праву Ара Казаряна, компенсации по решениям ЕСПЧ выделяются из госбюджета, и это правильно. «Судья не должен выплачивать из своего кармана и не должен привлекаться к ответственности, если не совершал преступления. Если мы начнем штрафовать судей, заниматься «охотой на ведьм» и искать виноватых задним числом, то это заморозит судебную систему. Должность судьи является государственной, и если он нарушает закон, то государство должно либо привлекать его к ответственности, либо отказаться от этого должностного лица, поскольку из-за его плохой работы страдает государственная казна», — считает Казарян.

С ним, однако, не согласны другие юристы. «Почему дела должны доходить до европейского суда, если в Армении действует трехступенчатая судебная система», — задается вопросом адвокат Артак Зейналян. По его словам за нарушения прав граждан Армении не должны платить те же граждане из госбюджета, а к ответственности необходимо привлекать чиновников.

Для адвоката Лусине Саакян также неприемлемо, что по вердиктам европейского суда компенсации производятся за счет государственного бюджета.

По её словам нарушающие закон судьи должны привлекаться также к уголовной ответственности. «Потому что они совершают правонарушения, из бюджета производится компенсация, а судья продолжает работать и нарушать закон», — говорит Саакян.