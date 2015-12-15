Филадельфия, США, 15 декабря, 2015, 15:43 — ИА Регнум. В США одна из школ в Филадельфии (штат Пенсильвания) исключила из программы 11-го класса роман классика американской литературы Марка Твена — «Приключения Гекльберри Финна», пишет Guardian.

Цитати из х/ф «Приключения Гекльберри Финна». Реж. Гермина Хунтгебурт. 2012. Германия Гекльберри Финн

По данным издания, руководство Friends' Central School сочло, что в романе автор слишком часто использует слово «ниггер» (nigger). В США оно давно внесено в список «неполиткорректных». Директор школы заявил родителям, что преподаватели школы сочли «последствия для общества, которые несет чтение этой книги», перевешивающими ее «литературную ценность».

«Для многих наших учеников это слово является неприемлемым», — заявил директор, уточнив, что инициатива о запрете книги исходит от учеников. Слово «ниггер» весьма «вызывающее» и подрывает «основы многогранности в школе», считают школьники.

Отметим, в тексте романа слово «ниггер» встречается более 200 раз, из-за чего вокруг романа в наше время в США возникают многочисленные споры. В 2011 году даже была издана «политкорректная» версия романа, где «ниггер» заменили на «раб».