Астана, 15 декабря, 2015, 15:21 — ИА Регнум. Сегодня в 14:03 по мск с космодрома «Байконур» в Казахстане успешно стартовал космический кораблю «Союз ТМА-19М», на борту которого находится новый экипаж из трех человек. Об этом сообщается в Twitter Роскосмоса.

vk.com/roscosmos «Союз ТМА — 19М»

В записи говорится: «Есть пуск! 15 декабря в 14:03 мск осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК «Союз ТМА-19М».

Также в Роскосмосе отметили, что во время запуска успешно отделились боковые разгонные блоки, второй ступени ускорителя, а также сброс панелей хвостового отсека.

Позже на официальной странице «Вконтакте» Российского космического агентства сообщили, что в ходе полета космического судна солнечные батареи раскрылись успешно.

Кроме того, на канале Роскосмоса на YouTube опубликовали видео пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с площадки № 1 «Гагаринский старт» с транспортными пилотируемым кораблем «Союз ТМА-19М».

В комментариях к видеозаписи пользователи делятся впечатлениями после увиденного старта ракеты:

«А в живую какая красота это не мыслима», — пишет Juggernaut TV.

«Невероятно красиво, удачи для них в космосе!﻿», — отмечает Михаил.

ИА REGNUM напоминает, на МКС «Союз ТМА-19М» доставит космонавта Роскосмоса Юрия Маленченко, астронавта НАСА Тимоти Копры и астронавта ЕКА Тимоти Пика. Стыковка пилотируемого корабля должна произойти сегодня, 15 декабря, в 20:23 по московскому времени. Планируемая продолжительность полета новых членов команды в составе экспедиций МКС-46/47 составит 143 суток.