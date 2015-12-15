Ярославль, 15 декабря, 2015, 15:16 — ИА Регнум. В Ярославле будет выставлено на продажу здание Кировской территориальной администрации на улице Республиканской. Решение об этом поддержала комиссия по экономике муниципалитета Ярославля 15 декабря. Здание администрации центрального района города — Кировского — включено в прогнозный план приватизации на 2016 год. Возможность выставить его на торги появилась в связи с объединением четырех районных администраций.

Здание администрации Кировского р-на г. Ярославля. Памятник федерального значения: «Здание Совета попечительства бедных», 1858 г

«Кировская администрация в течение января переедет в здание администрации Ленинского района, а Красноперекопская — в здание Фрунзенской. Сейчас мы запустим процедуру оценки здания Кировской администрации и в феврале-марте планируем выставить его на продажу. Здание является объектом культурного наследия, поэтому оно будет продано через процедуру конкурса. Это требование закона», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

Вместе со зданием Кировской администрации в план приватизации включено помещение, которое ранее занимало управление гражданской обороны на улице Андропова.

Передислокация органов власти города Ярославля будет продолжаться в первой половине 2016 года. Планируется, что в здание Красноперекопской администрации переедет департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. Здание департамента (бывшая гостиница «Царьград») на улице Андропова также будет выставлено на продажу. Всего в 2016 году бюджет Ярославля может получить от продажи муниципального имущества около 600 млн рублей.