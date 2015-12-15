Токио, 15 декабря, 2015, 17:34 — ИА Регнум. Японская киностудия Toho опубликовала первый тизер своей новой экранизации Годзиллы. Ролик появился на YouTube 10 декабря. Toho также выпустила первый постер к фильму с изображением главного героя.

Рекламный плакат к/ф «Годзилла: Возрождение»

В новом фильме «Годзилла: Возрождение» гигантский ящер вернётся на экраны после 12-летнего перерыва, когда в 2004 году знаменитая киноэпопея была закончена лентой Рюхэя Китамуры «Годзилла: Финальные войны».

«Годзилла: Возрождение». Тизер.

Тизер «Возрождения» не показывает самого монстра, однако хорошо видна атмосфера паники, царящая на улицах Токио. Как сообщают в пресс-службе «Кинотеатра.ру», продюсеры проекта обещают, что новая версия не будет похожа на голливудского «Годзиллу» и станет самой мрачной из всех снятых на эту тему картин. Премьера фильма состоится 29 июля 2016 года.

«Годзилла: Возрождение» станет уже 29 фильмом франшизы о популярном монстре, которая ведёт свой отсчёт с 1954 года.

Идея создания Годзиллы принадлежит продюсеру Toho Томоюки Танака. В начале 50-х годов он придумал ящера, который долгие годы спал в глубинах океана и проснулся от взрыва водородной бомбы. Название «Годжира» («Gojira») происходит от смешения японских «горилла» («горира») и «кит» («кудзира»), потому как изначально Танака представлял монстра как нечто среднее между китом и гигантской гориллой. Однако, когда в 1953 году продюсер увидел американский фильм «Чудовище с глубины 20 000 саженей», он решил, что Годзилла будет иметь облик чёрного динозавра с пластинами на спине.

Первая лента про Годзиллу вышла на экраны в 1954 году и послужила началом истории мировой популярности монстра. В рекордные сроки ящер оттеснил на второй план Кинг-Конга, Франкенштейна и других киночудовищ. Первый «Годзилла» получил премию японской киноакадемии за «Лучшие визуальные эффекты» и вошёл в список ста лучших фильмов мирового кинематографа журнала Empire.

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