Париж, 15 декабря, 2015, 15:02 — ИА Регнум. 29-летнего мужчину задержали и поместили под стражу 15 декабря в рамках расследования терактов в Париже, сообщает Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В рамках этого расследования во Франции уже было задержано два подозреваемых, которые, как полагает следствие, предоставили жилье джихадисту бельгийско-марокканского происхождения Абдельхамиду Абауду.

Абдельхамид Абауд — предполагаемый организатор терактов в Париже. Был убит в ходе полицейского рейда через несколько дней после терактов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 ноября в Париже произошла серия террористических атак. В результате обстрелов, захвата концертного зала «Батаклан» и взрывов погибли 130 человек.

По данным французских властей, Абауд планировал еще один крупный теракт во французской столице.